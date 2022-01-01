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Джессика Шварц
Джессика Шварц
Jessica Schwarz
О персоне
Фильмография
Джессика Шварц
Jessica Schwarz
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Дата рождения
5 мая 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Эрбах, ФРГ (Германия)
Рост
174 см
Биография Джессики Шварц
Родилась 5 мая 1977 года. Эрбах, ФРГ (Германия).
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Фильмография Джессики Шварц
Руки моей матери
драма
2016, Германия
7.0
Прощай, Париж
драма
2013, Германия / Люксембург / Франция
4.0
Облачно с прояснениями
комедия, мелодрама, драма
2012, Германия
7.0
Когда Санта упал на Землю
комедия, семейный, фэнтези
2011, Германия
6.0
Будденброки
драма
2008, Германия
5.0
Почему мужчины никогда не слушают, а женщины не умеют парковаться
комедия, мелодрама
2007, Германия
7.0
Ничто, кроме призраков
драма
2006, Германия
5.0
Красный какаду
комедия, драма
2006, Германия
7.0
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