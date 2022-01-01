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Джессика Шварц

Jessica Schwarz
Джессика Шварц
Джессика Шварц Jessica Schwarz
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Дата рождения
5 мая 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Эрбах, ФРГ (Германия)
Рост
174 см
Биография Джессики Шварц

Родилась 5 мая 1977 года. Эрбах, ФРГ (Германия).

Фильмография Джессики Шварц
Руки моей матери
Руки моей матери
драма 2016, Германия
7.0
Прощай, Париж
Прощай, Париж
драма 2013, Германия / Люксембург / Франция
4.0
Облачно с прояснениями
Облачно с прояснениями
комедия, мелодрама, драма 2012, Германия
7.0
Когда Санта упал на Землю
Когда Санта упал на Землю
комедия, семейный, фэнтези 2011, Германия
6.0
Будденброки
Будденброки
драма 2008, Германия
5.0
Почему мужчины никогда не слушают, а женщины не умеют парковаться
Почему мужчины никогда не слушают, а женщины не умеют парковаться
комедия, мелодрама 2007, Германия
7.0
Ничто, кроме призраков
Ничто, кроме призраков
драма 2006, Германия
5.0
Красный какаду
Красный какаду
комедия, драма 2006, Германия
7.0
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