Прощеное воскресенье, 2007

Максим знакомит с родителями свою девушку Настю, на которой собирается жениться. Она беременна, чему парень очень счастлив. Не рад только отец Максима: он подозревает, что Настя его дочь…

Максим очень счастлив в отношениях с Настей и вот-вот сделает ей предложение. Перед этим герой решил познакомить любимую с родителями и заодно сообщить им, что она ждет ребенка. Мама с папой хорошо принимают девушку, но отец о чем-то глубоко задумывается. Ему кажется подозрительным, что девушка родом из маленького города Снегова, где у мужчины в молодости был бурный роман с женщиной Верой. Отец беспокоится о будущем Максима и отправляется в Снегов, чтобы найти бывшую возлюбленную. Вера подтверждает его догадки: Настя – действительно его дочь, о рождении которой она решила не рассказывать.

Получается, что Максим и его невеста – брат и сестра. Тем временем дело идет к свадьбе, а Настя уже носит их общего ребенка. Теперь отцу придется рассказать обо всем сыну и понять, как поступать дальше. Что будут делать герои в такой ситуации?