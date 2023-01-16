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Влюблен по собственному желанию Влюблен по собственному желанию
Киноафиша Фильмы Влюблен по собственному желанию Отзывы о фильме «Влюблен по собственному желанию»
Влюблен по собственному желанию 1982 / СССР
7.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Влюблен по собственному желанию»

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Maryka 16 января 2023, 00:06
Оценка
Ой, неистовый восторг. Прекрасная игра, доброта сюжета и все так мило, наивно и ванильно, чисто девчачий фильм советской эпохи. Для тех, кто ностальгирует по тем временам и той, невероятной атмосфере от души рекомендую
16 января 2023, 00:06 Ответить
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