Киноафиша Фильмы Полковник Редль Награды и номинации фильма Полковник Редль

Награды и номинации фильма Полковник Редль 1985

Оскар 1986 Оскар 1986
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 1985 Каннский кинофестиваль 1985
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1986 Золотой глобус 1986
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Best Foreign Language Film
Победитель
Best Foreign Language Film
Победитель
