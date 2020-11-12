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7.7
Киноафиша Фильмы Отец
7.7

Отец

, 1966
Apa
Венгрия / драма / 18+
7.7

О фильме

Венгерский юноша Тако почти не помнил погибшего на войне отца, но в его фантазиях и детских воспоминаниях, он был героической фигурой. Тако пообещал себе вырасти и стать героем – таким же, каким был отец. Во время событий 1956 года он встречает и влюбляется в еврейскую девушку Анни. Под впечатлением от ужасов, которые выпали на долю евреев во время Холокоста, Тако решает выяснить правду – был ли его отец таким героем, каким он представляется в его воображении.

В ролях

Андраш Балинт
Takó Bence
Миклош Габор
Apa
Даниэль Эрдели
a gyermek Takó
Кати Сольом
Anni
Клари Тольнаи
Anya
Zsuzsa Ráthonyi
Anya fiatalon
Илона Петени
Рита Бекес
Юдит Халас
Анна Наги
Режиссер Иштван Сабо
Сценарист Иштван Сабо
Композитор Янош Гонда
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 1 января 1966
Дата выхода
8 декабря 1966 Венгрия
1 января 1966 США
Производство MAFILM Stúdió 3
Другие названия
Apa, Father, Padre, Apa (Egy hit naplója), Drömmen om fadern, Far og sønn, Father (Diary of a Faith), Il padre, Isän varjossa, Ja, twój syn, Otac, Otac (Dnevnik jedne vjere), Pai, Père, Tatal, Vater, Vater - Tagebuch eines Glaubens, Ο πατέρας, Баща, Отец, Отец - Дневник одной веры, 我的千面老爸, 父亲日记, Father: Diary of One Week

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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