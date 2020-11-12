Венгерский юноша Тако почти не помнил погибшего на войне отца, но в его фантазиях и детских воспоминаниях, он был героической фигурой. Тако пообещал себе вырасти и стать героем – таким же, каким был отец. Во время событий 1956 года он встречает и влюбляется в еврейскую девушку Анни. Под впечатлением от ужасов, которые выпали на долю евреев во время Холокоста, Тако решает выяснить правду – был ли его отец таким героем, каким он представляется в его воображении.
Apa, Father, Padre, Apa (Egy hit naplója), Drömmen om fadern, Far og sønn, Father (Diary of a Faith), Il padre, Isän varjossa, Ja, twój syn, Otac, Otac (Dnevnik jedne vjere), Pai, Père, Tatal, Vater, Vater - Tagebuch eines Glaubens, Ο πατέρας, Баща, Отец, Отец - Дневник одной веры, 我的千面老爸, 父亲日记, Father: Diary of One Week
Рейтинг фильма
7.7
Оцените15 голосов
7.5IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
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