О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
Рейтинги
6.9
Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
2 постера
Фильм о любви
Szerelmesfilm
18+
драма
Страна
Венгрия
Продолжительность
2 часа 3 минуты
Год выпуска
1970
Премьера в мире
30 августа 1970
Дата выхода
8 октября 1970
Венгрия
Производство
MAFILM Stúdió 3
Другие названия
Szerelmesfilm, Lovefilm, Un film de amor, A Film About Love, Drømmen om Katia, Ein Liebesfilm, En film om kärlek, Film d'amore, Film o miłości, Ilusión de amor, Ljubavni film, Un film d'amour, Una película de amor, Любовен филм, Фильм о любви
Режиссер
Иштван Сабо
В ролях
Мария Бага
Эдит Келемен
Рита Бекес
Андраш Балинт
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.9
12
голосов
7.6
IMDb
