Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Фильм о любви
Постер фильма Фильм о любви
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Фильм о любви

Фильм о любви

Szerelmesfilm 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Венгрия
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1970
Премьера в мире 30 августа 1970
Дата выхода
8 октября 1970 Венгрия
Производство MAFILM Stúdió 3
Другие названия
Szerelmesfilm, Lovefilm, Un film de amor, A Film About Love, Drømmen om Katia, Ein Liebesfilm, En film om kärlek, Film d'amore, Film o miłości, Ilusión de amor, Ljubavni film, Un film d'amour, Una película de amor, Любовен филм, Фильм о любви
Режиссер
Иштван Сабо
В ролях
Мария Бага
Эдит Келемен
Рита Бекес
Андраш Балинт
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Фильм о любви
7.7
Отец (1966)
Мефисто 7.3
Мефисто (1981)
Полковник Редль 7.2
Полковник Редль (1985)
Вкус солнечного света 7.5
Вкус солнечного света (1999)
Ларри 8.7
Ларри (2022)
Шесть недель 7.4
Шесть недель (2022)
Доверие 7.4
Доверие (1980)
Последний отчет 6.2
Последний отчет (2020)
Дверь 6.2
Дверь (2011)
На 10 минут старше: виолончель 6.5
На 10 минут старше: виолончель (2002)
Хануссен 6.4
Хануссен (1988)
Луна Юпитера 6.1
Луна Юпитера (2017)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
7.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше