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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Ник Пиккард
Nick Pickard
Киноафиша
Персоны
Ник Пиккард
Ник Пиккард
Nick Pickard
Дата рождения
27 мая 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник
,
Герой фэнтези
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Мио, мой Мио
(1987)
Фильмография Ник Пиккард
6.4
Мио, мой Мио
Mio min Mio
приключения, фэнтези, семейный, драма, криминал
1987, Швеция / СССР / Норвегия
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