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Вера, надежда, любовь Вера, надежда, любовь
Киноафиша Фильмы Вера, надежда, любовь
Faith Hope Love

Вера, надежда, любовь, 1984

1984 / СССР
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

1919 год. Бывшая Российская империя лежит в руинах, оставшихся после кровопролитной Гражданской войны. В это трудное и страшное время в жизни юного поэта Ивана происходят важные события. Школьный учитель Вани, по совместительству являющийся командиром Красной армии, отправляет мальчугана в Москву. Именно там находится редакция большевистского журнала «Революция и поэзия», где, как считает учитель, обязательно должны напечатать Ванины стихи. Сопровождать ребенка в этом опасном путешествии поручено бывалому солдату Сорокину.

  • Режиссером фильма выступил Владимир Грамматиков. Среди других его работ – комедия «Усатый нянь» (1977), драма «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), фильм для детей «Маленькая принцесса» (1997).
  • Исполнитель главной роли Владимир Стеклов также снимался в фильмах Грамматикова «Трибунал» (1995), «Аз и Ферт» (2001), сериале «Горыныч и Виктория» (2005). 
  • В 1986 году Владимир Стеклов и Марина Левтова сыграли вместе в боевике Бориса Григорьева «Наградить (посмертно)». 
  • «Вера, надежда, любовь» – вторая карина Владимира Грамматикова с участием Александра Филиппенко. Ранее актер сыграл в фильме «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982).

Действие разворачивается в период тяжёлой гражданской войны, когда сельскому учителю, который стал Красным командиром, приходится отправить юного писателя Ваню в Москву, чтобы тот нашёл своё призвание в редакции журнала под названием «Революция и поэзия». В качестве его сопроводителя выступил опытный солдат Сорокин.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 1 сентября 1985
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Грамматиков
Владимир Грамматиков
В ролях
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Сергей Бобровский
Марина Левтова
Марина Левтова
Александр Филиппенко
Александр Филиппенко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вера, надежда, любовь 1 постер
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Вера, надежда, любовь смотреть онлайн

Вера, надежда, любовь
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