Вера, надежда, любовь, 1984

1919 год. Бывшая Российская империя лежит в руинах, оставшихся после кровопролитной Гражданской войны. В это трудное и страшное время в жизни юного поэта Ивана происходят важные события. Школьный учитель Вани, по совместительству являющийся командиром Красной армии, отправляет мальчугана в Москву. Именно там находится редакция большевистского журнала «Революция и поэзия», где, как считает учитель, обязательно должны напечатать Ванины стихи. Сопровождать ребенка в этом опасном путешествии поручено бывалому солдату Сорокину.