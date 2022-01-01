Вера, надежда, любовь, 1984

1919 год. Бывшая Российская империя лежит в руинах, оставшихся после кровопролитной Гражданской войны. В это трудное и страшное время в жизни юного поэта Ивана происходят важные события. Школьный учитель Вани, по совместительству являющийся командиром Красной армии, отправляет мальчугана в Москву. Именно там находится редакция большевистского журнала «Революция и поэзия», где, как считает учитель, обязательно должны напечатать Ванины стихи. Сопровождать ребенка в этом опасном путешествии поручено бывалому солдату Сорокину.
Действие разворачивается в период тяжёлой гражданской войны, когда сельскому учителю, который стал Красным командиром, приходится отправить юного писателя Ваню в Москву, чтобы тот нашёл своё призвание в редакции журнала под названием «Революция и поэзия». В качестве его сопроводителя выступил опытный солдат Сорокин.