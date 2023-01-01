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Желтая земля
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Huang tu di / Yellow Earth
Желтая земля
1984 / Китай
7.1
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14
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Рейтинг IMDb: 7.1
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Вся информация о фильме
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