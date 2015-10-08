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Противоположности притягиваются
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Противоположности притягиваются, 2015

2015
5.7 Оцените
14 голосов
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О фильме

Единство, борьба и любовь противоположностей... Они — как северный и южный полюс, непримиримые противоположности во всем, от вкусовых до географических предпочтений: если ее тянет в горы, то он, конечно, без раздумий выбирает море. Их офисы расположены на одном этаже, стена к стене, но и здесь разница огромна: если он — семейный психолог, терпеливо слушающий признания переживающих кризис пар, то она — адвокат по разводам, в чьи профессиональные обязанности сохранение семей не входит. Он свободен и одинок, она разведена и в одиночку растит сына. И знакомство их началось с неприятного инцидента на парковке. Однако все это пустяки, ведь Стефано и Клаудио — идеальная пара... Романтическая комедия на фоне Рима, но не древнего и усталого, а блистающего, фешенебельного, современного города, в котором противоречивые индивиды легко сходятся — но только по любви.

5.7 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 31 марта 2021
Премьера в мире 8 октября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Макс Крочи
В ролях
Лука Арджентеро
Лука Арджентеро
Сара Фельбербаум
Сара Фельбербаум
Джампаоло Морелли
Джампаоло Морелли
Томмазо Раньо
Грация Шьяво
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Противоположности притягиваются 1 постер
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15 августа 2016 18:01
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