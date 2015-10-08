Противоположности притягиваются, 2015

Единство, борьба и любовь противоположностей... Они — как северный и южный полюс, непримиримые противоположности во всем, от вкусовых до географических предпочтений: если ее тянет в горы, то он, конечно, без раздумий выбирает море. Их офисы расположены на одном этаже, стена к стене, но и здесь разница огромна: если он — семейный психолог, терпеливо слушающий признания переживающих кризис пар, то она — адвокат по разводам, в чьи профессиональные обязанности сохранение семей не входит. Он свободен и одинок, она разведена и в одиночку растит сына. И знакомство их началось с неприятного инцидента на парковке. Однако все это пустяки, ведь Стефано и Клаудио — идеальная пара... Романтическая комедия на фоне Рима, но не древнего и усталого, а блистающего, фешенебельного, современного города, в котором противоречивые индивиды легко сходятся — но только по любви.