Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Адриана Пас Adriana Paz
Киноафиша Персоны Адриана Пас

Адриана Пас

Adriana Paz

Дата рождения
13 января 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Город мечтаний 7.5
Город мечтаний (2024)
Явление мертвеца 7.4
Явление мертвеца (2024)
Рудо и Курси 6.8
Рудо и Курси (2008)

Фильмография Адриана Пас

Жанр
Год
Город мечтаний 7.5
Город мечтаний City of Dreams
драма, триллер 2024, США / Мексика
Явление мертвеца 7.4
Явление мертвеца Arillo de hombre muerto
драма 2024, Мексика
Эмилия Перес 6
Эмилия Перес Emilia Pérez
комедия, криминал, мюзикл 2024, Франция
Смотреть трейлер
Чупа 5.8
Чупа Chupa
боевик, приключения, драма 2023, Мексика
Смотреть трейлер
Рулетка смерти 5.7
Рулетка смерти Uno Para Morir
драма, детектив, триллер 2023, Колумбия
Смотреть трейлер
Жены в бегах 6.8
Жены в бегах
драма, криминал 2022, Мексика
Койот 6.7
Койот
драма, криминал 2021, США
Автор 6.5
Автор El autor
комедия 2017, Испания
Рудо и Курси 6.8
Рудо и Курси Rudo y Cursi / Tough and Corny
драма, комедия, спорт 2008, США / Мексика
Смотреть трейлер
Животные Animals
криминал, триллер , США
Новости о Адриана Пас
На Каннском кинофестивале победил американский фильм «Анора» с российскими актерами
На Каннском кинофестивале победил американский фильм «Анора» с российскими актерами
Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов
Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Каверин снова в промахе, опера действуют странно, полковники бегают по улицам: что не так с полицией в «Первом отделе 5»
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше