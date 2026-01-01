Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Адриана Пас
Adriana Paz
Киноафиша
Персоны
Адриана Пас
Адриана Пас
Adriana Paz
Дата рождения
13 января 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.5
Город мечтаний
(2024)
7.4
Явление мертвеца
(2024)
6.8
Рудо и Курси
(2008)
Фильмография Адриана Пас
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мюзикл
Приключения
Спорт
Триллер
Год
Все
2024
2023
2022
2021
2017
2008
Все
10
Фильмы
8
Сериалы
2
Актер
10
7.5
Город мечтаний
City of Dreams
драма, триллер
2024, США / Мексика
7.4
Явление мертвеца
Arillo de hombre muerto
драма
2024, Мексика
6
Эмилия Перес
Emilia Pérez
комедия, криминал, мюзикл
2024, Франция
Смотреть трейлер
5.8
Чупа
Chupa
боевик, приключения, драма
2023, Мексика
Смотреть трейлер
5.7
Рулетка смерти
Uno Para Morir
драма, детектив, триллер
2023, Колумбия
Смотреть трейлер
6.8
Жены в бегах
драма, криминал
2022, Мексика
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
6.7
Койот
драма, криминал
2021, США
6.5
Автор
El autor
комедия
2017, Испания
6.8
Рудо и Курси
Rudo y Cursi / Tough and Corny
драма, комедия, спорт
2008, США / Мексика
Смотреть трейлер
Животные
Animals
криминал, триллер
, США
Новости о Адриана Пас
На Каннском кинофестивале победил американский фильм «Анора» с российскими актерами
Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов
Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Каверин снова в промахе, опера действуют странно, полковники бегают по улицам: что не так с полицией в «Первом отделе 5»
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667