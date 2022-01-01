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Рудо и Курси Рудо и Курси
Киноафиша Фильмы Рудо и Курси Рудо и Курси, 2008: актеры и роли
Rudo y Cursi / Tough and Corny Рудо и Курси 2008 / США / Мексика
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Рудо и Курси, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карлос Куарон Carlos Cuarón
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь Гаэль Гарсия Берналь Gael García Bernal Диего Луна Диего Луна Diego Luna Джессика Мас Jessica Mas Гильермо Франчелла Долорес Хередиа Армандо Эрнандес Armando Hernández Фелипе де Лара Felipe de Lara Иван Эскивель Ivan Esquivel Малиллани Марин Адриана Пас Adriana Paz Аксель Рикко Axel Ricco
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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