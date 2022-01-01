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Рудо и Курси
Рудо и Курси, 2008: актеры и роли
Rudo y Cursi / Tough and Corny
Рудо и Курси
2008 / США / Мексика
Трейлер
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Рудо и Курси, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Карлос Куарон
Carlos Cuarón
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь
Gael García Bernal
Диего Луна
Diego Luna
Джессика Мас
Jessica Mas
Гильермо Франчелла
Долорес Хередиа
Армандо Эрнандес
Armando Hernández
Фелипе де Лара
Felipe de Lara
Иван Эскивель
Ivan Esquivel
Малиллани Марин
Адриана Пас
Adriana Paz
Аксель Рикко
Axel Ricco
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