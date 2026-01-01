Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Аксель Рикко
Axel Ricco
Персоны
Персоны
Аксель Рикко
Аксель Рикко
Axel Ricco
Дата рождения
10 июня 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Мехико, Мексика
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Только не в воскресенье
(2007)
6.8
Рудо и Курси
(2008)
6.4
Как с неба свалился
(2019)
Фильмография Аксель Рикко
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мюзикл
Спорт
Год
Все
2019
2008
2007
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.4
Как с неба свалился
Como Caído Del Cielo
комедия, драма, мюзикл
2019, Мексика
6.8
Рудо и Курси
Rudo y Cursi / Tough and Corny
драма, комедия, спорт
2008, США / Мексика
Смотреть трейлер
6.9
Только не в воскресенье
Morirse en Domingo
драма
2007, Мексика
