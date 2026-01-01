Оповещения от Киноафиши
Аксель Рикко Axel Ricco
Киноафиша Персоны Аксель Рикко

Аксель Рикко

Axel Ricco

Дата рождения
10 июня 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Мехико, Мексика
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Только не в воскресенье 6.9
Только не в воскресенье (2007)
Рудо и Курси 6.8
Рудо и Курси (2008)
Как с неба свалился 6.4
Как с неба свалился (2019)

Фильмография Аксель Рикко

Жанр
Год
Как с неба свалился 6.4
Как с неба свалился Como Caído Del Cielo
комедия, драма, мюзикл 2019, Мексика
Рудо и Курси 6.8
Рудо и Курси Rudo y Cursi / Tough and Corny
драма, комедия, спорт 2008, США / Мексика
Смотреть трейлер
Только не в воскресенье 6.9
Только не в воскресенье Morirse en Domingo
драма 2007, Мексика
