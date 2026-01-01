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Михаил Дорожкин
Михаил Дорожкин Mikhail Dorozhkin
Киноафиша Персоны Михаил Дорожкин

Михаил Дорожкин

Mikhail Dorozhkin

Дата рождения
1 октября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Самара, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Исчезнувшая 8.7
Исчезнувшая (2025)
Приворот 8.2
Приворот (2025)
Волчок 7.8
Волчок (2025)

Фильмография Михаил Дорожкин

Исчезнувшая 8.7
Исчезнувшая
детектив, триллер, мини-сериал 2025, Россия
Приворот 8.3
Приворот
мелодрама, мистика, мини-сериал 2025, Россия
Укрощение «Пантеры»
Укрощение «Пантеры»
драма, военный 2025, Россия
Соль по вкусу
Соль по вкусу
мелодрама, мини-сериал 2025, Россия
Один день для личной жизни
Один день для личной жизни
детектив, мелодрама 2025, Россия
Волчок 7.8
Волчок Kulachnyy
комедия, приключения 2025, Россия
Смотреть трейлер
Пророк. История Александра Пушкина 7
Пророк. История Александра Пушкина Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina
драма 2025, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Варшава'21 6
Варшава'21
детектив 2024, Россия
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Другие проекты Михаил Дорожкин
Сниму квартиру
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Сниму квартиру

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Сниму квартиру
12+

Сниму квартиру

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