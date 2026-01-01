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Михаил Дорожкин
Mikhail Dorozhkin
Киноафиша
Персоны
Михаил Дорожкин
Михаил Дорожкин
Mikhail Dorozhkin
Дата рождения
1 октября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Самара, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.7
Исчезнувшая
(2025)
8.2
Приворот
(2025)
7.8
Волчок
(2025)
Фильмография Михаил Дорожкин
8.7
Исчезнувшая
детектив, триллер, мини-сериал
2025, Россия
8.3
Приворот
мелодрама, мистика, мини-сериал
2025, Россия
Укрощение «Пантеры»
драма, военный
2025, Россия
Соль по вкусу
мелодрама, мини-сериал
2025, Россия
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Один день для личной жизни
детектив, мелодрама
2025, Россия
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✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.8
Волчок
Kulachnyy
комедия, приключения
2025, Россия
Смотреть трейлер
7
Пророк. История Александра Пушкина
Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina
драма
2025, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6
Варшава'21
детектив
2024, Россия
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Другие проекты Михаил Дорожкин
12+
Сниму квартиру
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12+
Сниму квартиру
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