Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ведьма: Реинкарнация"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Человеческий контракт
Человеческий контракт, 2008: актеры и роли
The Human Contract
Человеческий контракт
2008 / США
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Человеческий контракт, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джада Пинкетт Смит
Jada Pinkett Smith
В ролях
Джейсон Кларк
Jason Clarke
Паз Вега
Paz Vega
Идрис Эльба
Idris Elba
Стивен Брэнд
Steven Brand
Джоанна Кэссиди
Joanna Cassidy
Джада Пинкетт Смит
Jada Pinkett Smith
Энн Рэмси
Anne Ramsey
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Заговор дьявола
Написать отзыв
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Турбозавры. Зимние приключения
Отзывы
2022, Россия, семейный, анимация
Одни на каникулах
Рецензия
Отзывы
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Телекинез
Написать отзыв
2022, Канада, фантастика
На краю
Отзывы
2022, США, триллер
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так