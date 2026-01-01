Оповещения от Киноафиши
Марк Кили
Mark Kiely
Марк Кили
Марк Кили
Mark Kiely
Дата рождения
16 января 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.5
Брюс Всемогущий
(2003)
7.2
Боги и монстры
(1998)
7.2
На грани
(1997)
Фильмография Марк Кили
7.5
Брюс Всемогущий
Bruce Almighty
сказка, комедия
2003, США
Рецензия
7.2
Боги и монстры
Gods and Monsters
биография, драма
1998, США / Великобритания
7.2
На грани
The Edge
боевик, триллер, приключения, драма
1997, США
