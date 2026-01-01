Если нужен мощный сериал «на вечер» — то только этот: всего 6 эпизод, но вы еще долго будете вспоминать их

Гречка, бесплатные обеды и тяжелый труд: что в «Девчатах» понимают только те, кто жил в СССР (зумеры точно не в теме)

Как был устроен Панем и куда делить все остальные государства: в «Голодных играх» это так и не объяснили

«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится

Забудьте про Голливуд: 3 российских триллера заставят вцепиться в диван с первой минуты – у всех рейтинг не ниже 7.1

«Белла Рэмси, что с лицом?»: первая замена актера в 3-м сезоне «Одни из нас» подтверждена

Рязанов удачно украл «Иронию судьбы»: за 15 лет до появления Лукашина эта забытая всеми комедия получила 3 «Оскара»

Киноляп или тайное послание Рязанова? Повторяющаяся деталь в «Служебном романе» вызывает споры даже спустя 48 лет

Лишь истинные знатоки старых боевиков заметили: «Суперсемейка» воспроизвела легендарный эпизод 90-х буквально один в один

Пиво, водка и коньяк, в бане вышел кавардак: во сколько Лукашину обошлась пьянка в «Сандунах» - потерял счет деньгам