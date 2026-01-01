Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Боги и монстры
Награды и номинации фильма Боги и монстры
Награды и номинации фильма Боги и монстры 1998
Оскар 1999
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
