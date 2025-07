Страна СССР

Продолжительность 1 час 10 минут

Год выпуска 1935

Премьера в мире 17 апреля 1935

Производство Mezhrabpomfilm, Rot-Front

Другие названия

Gibel sensatsii, Loss of Feeling, Der Untergang der Sensation, Jim Ripple's Roboter, Loss of the Sensation, O Robô de Jim Ripple, Robot of Jim Ripple, RUR: The Robots of Jim Ripl, Гибель сенсации, 感覚の喪失