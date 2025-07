Страна Германия

Продолжительность 1 час 35 минут

Год выпуска 1929

Премьера в мире 14 октября 1929

Производство Universum Film (UFA), Fritz Lang-Film

Другие названия

Frau im Mond, La mujer en la luna, Woman in the Moon, A Hold asszonya, A Mulher na Lua, By Rocket to the Moon, De Maangodin, Die Frau im Mond, Girl in the Moon, Kamerde Kadın, Kobieta na Księżycu, Kvinden paa Maanen, Kvinnen i Månen, La femme sur la lune, Månraketen, Matka kuuhun, Naine kuul, Taxeidi sti selini, Uma Mulher na Lua, Una donna nella luna, Una mujer en la luna, Zena na mesecu, Zena na Mesíci, Жена на луната, Женщина на Луне, 달의 여인, 月世界の女