Инженер Лось создает космический корабль для полета на Марс. В полете его сопровождают красноармеец Гусев, мечтающий немедленно организовать на Марсе революцию, и детектив Кравцов, подозревающий Лося в убийстве жены.Революция на Марсе не удается из-за козней первого министра Эвора и противодействия красавицы Аэлиты - властительницы планеты. В тот момент, когда герои оказываются на краю гибели, Лось просыпается...
|24 сентября 1924
|СССР
|25 марта 1929
|США
|16 октября 1925
|Франция
|15 мая 1987
|Япония