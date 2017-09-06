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Постер фильма Аэлита
Постер фильма Аэлита
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Аэлита

Аэлита

Aelita 18+
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О фильме

Инженер Лось создает космический корабль для полета на Марс. В полете его сопровождают красноармеец Гусев, мечтающий немедленно организовать на Марсе революцию, и детектив Кравцов, подозревающий Лося в убийстве жены.Революция на Марсе не удается из-за козней первого министра Эвора и противодействия красавицы Аэлиты - властительницы планеты. В тот момент, когда герои оказываются на краю гибели, Лось просыпается...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1924
Премьера в мире 24 сентября 1924
Дата выхода
24 сентября 1924 СССР
25 марта 1929 США
16 октября 1925 Франция
15 мая 1987 Япония
Производство Mezhrabpom-Rus, The Samuel Goldwyn Company
Другие названия
Aelita, King Hybrid, Аэлита, Aelita - A Rainha de Marte, Aelita - Der Flug zum Mars, Aelita, la reina de Marte, Aelita, the Queen of Mars, Aelita: Queen of Mars, Aelita: Reina de Marte, Revolt of the Robots, The Adventures of Jupiter, The Adventures of Jupiter 3-D, Αελίτα, アエリータ, 火星女王艾莉塔
Режиссер
Яков Протазанов
В ролях
Юлия Солнцева
Николай Церетели
Николай Баталов
Игорь Ильинский
Игорь Ильинский
Валентина Куинджи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 22 голоса
6.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2207 В жанре «фантастика»  286 В фильмах СССР  215
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Аэлита

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