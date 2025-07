Страна СССР

Продолжительность 49 минут

Год выпуска 1957

Премьера в мире 7 ноября 1957

Производство Leningrad Popular Science Film Studio

Другие названия

Doroga k zvezdam, Blazing a Trail to the Stars, Der Weg zu den Sternen, Road to the Stars, Att öppna vägen till stjärnorna, De weg naar de sterren, Droga do gwiazd, Droga ku gwiazdom, Drumul spre stele, Kampen om himmelrummet, Kohti avaruutta, Le chemin des étoiles, Russian Rocket to the Moon, Ruta a las estrellas, Vägen till stjärnorna, Дорога к звездам, ソ連人工衛星 宇宙征服