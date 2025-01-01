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Киноафиша Фильмы Дорога к звездам

Дорога к звездам

Doroga k zvezdam 18+
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О фильме

Трудный путь познания прошёл на своей планете человек, он всегда стремился проникнуть туда, где ещё не был, узнать то, что ещё не знал. Несмотря на смертельную опасность, отправлялся он в далёкие плавания, штурмовал полюса, поднимался за облака, опускался в морскую пучину. Преодолевая бесчисленные трудности, находил он пути к самым сокровенным тайникам природы, проник в недра живой клетки и атома. Он стремится разгадать тайны Вселенной, осознать самого себя. Но не разу ещё не отрывался человек от своей планеты. И вот наступило время, когда он сделал первый шаг за порог своего дома.
Страна СССР
Продолжительность 49 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 7 ноября 1957
Дата выхода
9 ноября 1957 СССР
4 июня 1958 США
Производство Leningrad Popular Science Film Studio
Другие названия
Doroga k zvezdam, Blazing a Trail to the Stars, Der Weg zu den Sternen, Road to the Stars, Att öppna vägen till stjärnorna, De weg naar de sterren, Droga do gwiazd, Droga ku gwiazdom, Drumul spre stele, Kampen om himmelrummet, Kohti avaruutta, Le chemin des étoiles, Russian Rocket to the Moon, Ruta a las estrellas, Vägen till stjärnorna, Дорога к звездам, ソ連人工衛星 宇宙征服
Режиссер
Павел Клушанцев
В ролях
Георгий Соловьев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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Дорога к звездам

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