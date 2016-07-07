Космический рейс, 1935

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о выходе в прокат О фильме Научно-фантастический Фильм об освоении советскими учеными межпланетных трасс. Развернуть 6.9 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 1 час 10 минут Год выпуска 1935 Премьера в России 21 января 1936 Премьера в мире 18 декабря 1935 Режиссер Василий Журавлев В ролях Сергей Комаров Василий Ковригин Николай Феоктистов В. Гапоненко К. Москаленко Все актеры и съемочная группа 2 постера

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