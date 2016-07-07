Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Космический рейс
Космический рейс, 1935
1935 / СССР
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Постеры
Жанр:
фантастика
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Научно-фантастический Фильм об освоении советскими учеными межпланетных трасс.
Развернуть
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 10 минут
Год выпуска
1935
Премьера в России
21 января 1936
Премьера в мире
18 декабря 1935
Режиссер
Василий Журавлев
В ролях
Сергей Комаров
Василий Ковригин
Николай Феоктистов
В. Гапоненко
К. Москаленко
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
11
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Показы мировой классики в театро-баре «Лица»
Этим летом жители Москвы смогут отдохнуть от повседневной суеты и насладиться прекрасной атмосферой театро-бара «Лица», в котором пройдут показы лучших шедевров звукового и немого
Написать
7 июля 2016 14:24
Все новости фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Рецензия
Отзывы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Отзывы
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Отзывы
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Написать отзыв
2022, Франция, комедия
Related video
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко