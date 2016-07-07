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Космический рейс, 1935

1935 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Научно-фантастический Фильм об освоении советскими учеными межпланетных трасс.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1935
Премьера в России 21 января 1936
Премьера в мире 18 декабря 1935
Режиссер
Василий Журавлев
В ролях
Сергей Комаров
Василий Ковригин
Николай Феоктистов
В. Гапоненко
К. Москаленко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Космический рейс 2 постера
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7 июля 2016 14:24
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