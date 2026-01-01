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Фильмография
Мэри Клэр
Mary Clare
Киноафиша
Персоны
Мэри Клэр
Мэри Клэр
Mary Clare
Дата рождения
17 июля 1894
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
29 августа 1970
Место рождения
Ламбет, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.6
Оливер Твист
(1948)
7.4
Мулен Руж
(1952)
7.3
Леди исчезает
(1938)
Фильмография Мэри Клэр
7.4
Мулен Руж
Moulin rouge
биография, драма, мюзикл, мелодрама
1952, Великобритания
7.6
Оливер Твист
Oliver Twist
приключения, драма, семейный
1948, Великобритания
7.3
Леди исчезает
The Lady Vanishes
детектив, мелодрама, триллер, комедия
1938, Великобритания
7
Цитадель
The Citadel
драма
1938, Великобритания / США
6.9
Молодой и невинный
Young and Innocent
триллер, мистика, криминал
1937, Великобритания
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