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Прощай, оружие!
A Farewell to Arms
Прощай, оружие!, 1957
1957 / США
5.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Жанр:
мелодрама
драма
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О фильме
Экранизация романа Э. Хемингуэя о любви солдата и медсестры во время Первой мировой войны.
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5.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность
2 часа 32 минуты
Год выпуска
1957
Премьера в мире
14 декабря 1957
Возраст
12+
Режиссер
Чарльз Видор
В ролях
Рок Хадсон
Дженнифер Джонс
Витторио Де Сика
Оскар Хомолка
Мерседес МакКэмбридж
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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