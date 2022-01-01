Прощай, оружие!, 1957

Жанр: мелодрама драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Экранизация романа Э. Хемингуэя о любви солдата и медсестры во время Первой мировой войны. Развернуть 5.9 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8 Продолжительность 2 часа 32 минуты Год выпуска 1957 Премьера в мире 14 декабря 1957 Возраст 12+ Режиссер Чарльз Видор В ролях Рок Хадсон Дженнифер Джонс Витторио Де Сика Оскар Хомолка Мерседес МакКэмбридж Все актеры и съемочная группа 2 постера

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат