Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Прощай, оружие! Прощай, оружие!
Киноафиша Фильмы Прощай, оружие!
A Farewell to Arms

Прощай, оружие!, 1957

1957 / США
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Экранизация романа Э. Хемингуэя о любви солдата и медсестры во время Первой мировой войны.

5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 32 минуты
Год выпуска 1957
Премьера в мире 14 декабря 1957
Возраст 12+
Режиссер
Чарльз Видор
В ролях
Рок Хадсон
Дженнифер Джонс
Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
Оскар Хомолка
Мерседес МакКэмбридж
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прощай, оружие! 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши