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Мюриэл Смит
Muriel Smith
Киноафиша
Персоны
Мюриэл Смит
Мюриэл Смит
Muriel Smith
Дата рождения
23 февраля 1923
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
13 сентября 1985
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
Мулен Руж
(1952)
Фильмография Мюриэл Смит
7.4
Мулен Руж
Moulin rouge
биография, драма, мюзикл, мелодрама
1952, Великобритания
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