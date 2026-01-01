Оповещения от Киноафиши
Мулен Руж
Награды и номинации фильма Мулен Руж
Награды и номинации фильма Мулен Руж 1952
Оскар 1953
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1953
Most Promising Newcomer - Female
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
Лучший британский фильм
Номинант
Most Promising Newcomer to Film
Номинант
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1953
Silver Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
