Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Суэц
Киноафиша Фильмы Суэц
Suez

Суэц, 1938

1938 / США
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1938
Премьера в мире 14 октября 1938
Возраст 18+
Бюджет $2 000 000
Режиссер
Аллан Дуон
В ролях
Анабелла
Лоретта Янг
Тайрон Пауэр
Генри Стивенсон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Суэц
Мужчины
Мужчины (1950)
7.090909
Весь город говорит
Весь город говорит (1942)
7.5454545
Марсельеза
Марсельеза (1938)
7.5833335
Рэгтайм Бэнд Александра
Рэгтайм Бэнд Александра (1938)
6.928571
Узник острова акул
Узник острова акул (1936)
7.1666665
Майерлинг
Майерлинг (1936)
7
Повесть о Луи Пастере
Повесть о Луи Пастере (1935)
7.3333335
Элис Эдамс
Элис Эдамс (1935)
6.9333334
Железная маска
Железная маска (1929)
7
Северный отель
Северный отель (1938)
7.6
Робин Гуд
Робин Гуд (1922)
7.2
Постер фильма Суэц 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше