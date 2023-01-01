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Суэц
Suez
Суэц, 1938
1938 / США
6.6
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
исторический
мелодрама
драма
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6.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
1938
Премьера в мире
14 октября 1938
Возраст
18+
Бюджет
$2 000 000
Режиссер
Аллан Дуон
В ролях
Анабелла
Лоретта Янг
Тайрон Пауэр
Генри Стивенсон
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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