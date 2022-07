1 Wednesday's Child (Quiller Memorandum) John Barry / Mack David 2:11

2 Quiller Caught: The Fight John Barry 2:49

3 The Barrel Organ John Barry 2:38

4 Oktober: Walk From the River John Barry 3:47

5 Downtown John Barry / Tony Hatch 2:19

6 Main Title Theme John Barry 2:02

7 Wednesday's Child John Barry / Mack David 2:36

8 The Love Scene: The Old House John Barry 3:50

9 Autobahn March John Barry 2:44

10 He Knows the Way Out! John Barry 2:17

11 Night Walk in Berlin John Barry 3:03

12 Quiller and the Bomb John Barry 2:33