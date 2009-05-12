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Отголоски прошлого - отрывок 1
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Отголоски прошлого. Отрывок 1

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Дата публикации: 12 мая 2009
Отголоски прошлого – В 1920-х годах 18-летний Сальвадор Дали приезжает в Мадрид, где знакомится с драматургом Федерико Гарсия Лоркой. Их отношения быстро перерастают в дружбу, а затем и в платоническую любовь…
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