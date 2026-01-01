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Мэттью МакНалти
Matthew McNulty
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Мэттью МакНалти
Мэттью МакНалти
Matthew McNulty
Дата рождения
14 декабря 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Манчестер, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Мэттью МакНалти
Родился 14 декабря 1982 года. Манчестер, Англия, Великобритания.
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