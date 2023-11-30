Меню
Анатолий Горохов
Дата рождения
7 апреля 1938
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
30 ноября 2023
Популярные фильмы
8.0
Бременские музыканты
(1969)
7.8
По следам бременских музыкантов
(1971)
6.9
Катерок
(1970)
Фильмография Анатолий Горохов
Жанр
Все
Анимация
Короткометражный
Мюзикл
Семейный
Сказка
Фэнтези
Год
Все
1972
1971
1970
1969
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
6.3
Русские напевы
Russkie napevy
анимация
1972, СССР
7.8
По следам бременских музыкантов
Po sledam bremenskikh muzykantov
мюзикл, анимация, фэнтези, семейный
1971, СССР
6.9
Катерок
Katerok
анимация, короткометражный
1970, СССР
8
Бременские музыканты
Bremenskie muzykanty
семейный, анимация, мюзикл, сказка
1969, СССР
Смотреть трейлер
