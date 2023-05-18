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Эльмира Жерздева
Elmira Zherzdeva
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Персоны
Эльмира Жерздева
Эльмира Жерздева
Elmira Zherzdeva
Дата рождения
6 марта 1936
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
18 мая 2023
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.0
Бременские музыканты
(1969)
7.8
По следам бременских музыкантов
(1971)
Фильмография Эльмира Жерздева
7.8
По следам бременских музыкантов
Po sledam bremenskikh muzykantov
мюзикл, анимация, фэнтези, семейный
1971, СССР
8
Бременские музыканты
Bremenskie muzykanty
семейный, анимация, мюзикл, сказка
1969, СССР
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