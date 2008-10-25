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Муслим Магомаев
Муслим Магомаев
Muslim Magomayev
О персоне
Фильмография
Муслим Магомаев
Muslim Magomayev
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Дата рождения
17 августа 1942
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
25 октября 2008
Карьера
Актер, Композитор
Биография Муслим Магомаев
Родился 17 августа 1942 года. Баку, Азербайджан.
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Фильмография Муслим Магомаев
Низами
исторический, биография
1982, СССР
7.0
Прерванная серенада
мюзикл, мелодрама
1979, СССР
0.0
По следам бременских музыкантов
мюзикл, анимация, фэнтези, семейный
1971, СССР
7.0
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