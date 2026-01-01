Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Беги, Лола, беги

Награды и номинации фильма Беги, Лола, беги 1998

BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1998 Венецианский кинофестиваль 1998
Golden Lion
Номинант
Сандэнс 1999 Сандэнс 1999
Мировое кино
Победитель
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
