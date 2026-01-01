Джим Керри хотел вернуть 20 000 000 долларов, лишь бы не снимать этот фильм: а зрители смотрят его каждый Новый год

Даже Толкин оставил эту тайну нераскрытой: что нового покажут в фильме «Охота на Голлума»

Зумеры в Новый год не пересматривают по 100 раз «Иронию судьбы»: выбирают совсем другой фильм

Как Аслан обманул смерть в «Хрониках Нарнии»: раскрываем магический фокус, который Льюис спрятал между строк

Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»

«Пошлость»: критиков воротило, Рязанов сопротивлялся, но «Карнавальная ночь» стала хитом вопреки всему

Нарезаем оливье и представляем себя шефом: какие фильмы о поварах обожает пересматривать Ивлев с Пятницы

Как Дональд Трамп спас главный новогодний фильм всех времен и народов: сам появился в нем на 2 секунды

Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»

Залипал от первой до последней серии: 6 любимых сериалов создателя «Игры престолов» - их концовку не «слили»