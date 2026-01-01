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Ник Бакай
Nick Bakay
Киноафиша
Персоны
Ник Бакай
Ник Бакай
Nick Bakay
Дата рождения
8 октября 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Баффало, Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Герой фэнтези
Биография Ника Бакая
Родился 8 октября 1959 года. Баффало, Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
8.3
Детство Шелдона
(2017)
7.3
Букмекер
(2023)
7.1
Лиэнн
(2025)
Фильмография Ника Бакая
7.1
Лиэнн
комедия
2025, США
7.3
Букмекер
комедия
2023, США
8.3
Детство Шелдона
комедия, семейный
2017, США
4.4
Толстяк против всех
Paul Blart: Mall Cop 2
комедия
2015, США
Смотреть трейлер
6.3
Мой парень из зоопарка
The Zookeeper
комедия, мелодрама
2011, США
Смотреть трейлер
5.4
Шопо-коп
Paul Blart: Mall Cop
семейный, комедия, криминал, боевик
2009, США
Смотреть трейлер
6.6
Сабрина — маленькая ведьма
комедия, семейный, фэнтези
1996, США
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