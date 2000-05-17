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Ангелина Степанова

Ангелина Степанова
Ангелина Степанова
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Дата рождения
23 ноября 1905
Возраст
94 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
17 мая 2000
Место рождения
Николаевск (Николаевск-на-Амуре), Российская империя (Россия)
Биография Ангелины Степановой

Ангелина Степанова родилась 23 ноября 1905 года в Хабаровском крае в семье страхового агента и зубного доктора. Позже семья переехала в столицу, где девочка училась в балетной школе и окончила гимназию. В 1921 году поступила в театральную школу при III-й Студии МХТ, которую закончила в 1924 году, и стала актрисой МХАТа.

На актерском счету Степановой свыше сотни спектаклей, картин, фильмов-спектаклей и радиопостановок. В 1932 году она дебютировала на экране в роли курсистки в фильме «Мёртвый дом». В 1952 году актриса получила Сталинскую премию 1-ой степени за исполнение роли Бетси в спектакле «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого.

Первым супругом Ангелины стал режиссер МХАТа Н.М. Горчаков. В 1928 году она встретила литератора Николая Эрдмана, и между ними возникла связь. Однако оба на тот момент были несвободны и не решились уйти из семей. В 1933 году Эрдмана отправили в ссылку, во время которой они поддерживали связь. Письма Степановой и Эрдмана сохранились, и много лет спустя их выпустили в качестве книги.

Во второй раз официально Ангелина вышла замуж за писателя и журналиста Александра Фадеева. У актрисы было двое сыновей, один из них, Александр, тоже стал актером.

Актриса скончалась 17 мая 2000 года в возрасте 94 лет. В последние годы жизни Степанова не давала интервью и вела замкнутый образ жизни. Осуждала раздел МХАТа. В последний раз появилась на публике на мероприятии по случаю 100-летия со дня открытия МХТ. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

Интересные факты о Ангелине Степановой
  • Была профессором Школы-студии МХАТ, членом редколлегии журнала «Театр» и членом партии КПСС;
  • Является героем социалистического труда, Народной артисткой СССР, обладателем множества наград;
  • Ангелине Степановой принадлежит фраза: «Я свою биографию ни на какую другую не променяю». Выдающаяся актриса стала последней из выдающихся актеров старого, давно уже не существующего Художественного театра»;
  • Незадолго до свадьбы с писателем Фадеевым — 25 июля 1936 года — актриса родила сына Александра. Новоиспеченный супруг его усыновил и записал под своей фамилией.
Фильмография Ангелины Степановой
Запомните меня такой
Запомните меня такой
драма 1987, СССР
8.0
Скорость
Скорость
драма 1983, СССР
6.0
Объяснение в любви
Объяснение в любви
мелодрама 1977, СССР
7.0
Двадцать дней без войны
Двадцать дней без войны
драма 1976, СССР
7.0
Бегство мистера Мак-Кинли
Бегство мистера Мак-Кинли
фантастика 1975, СССР
6.0
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