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Киноафиша Фильмы Скорость Скорость, 1983: актеры и роли
Скорость 1983 / СССР
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Скорость, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дмитрий Светозаров Дмитрий Светозаров
В ролях
Алексей Баталов Алексей Баталов Aleksey Batalov Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Dmitry Kharatyan Мерле Тальвик Merle Talvik Всеволод Шиловский Баадур Цуладзе Baadur Tsuladze Евгения Полякова Ольга Ванина-Викланд Анатолий Сливников Геннадий Богачев Ангелина Степанова Ангелина Степанова Виктор Михайлов
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