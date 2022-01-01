Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Барбоскины Team" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дорогая Елена Сергеевна Дорогая Елена Сергеевна
Киноафиша Фильмы Дорогая Елена Сергеевна Дорогая Елена Сергеевна, 1988: актеры и роли
Дорогая Елена Сергеевна 1988 / СССР
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Дорогая Елена Сергеевна, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эльдар Рязанов Эльдар Рязанов Eldar Ryazanov
В ролях
Марина Неелова Марина Неелова Наталья Щукина Наталья Щукина Федор Дунаевский Дмитрий Марьянов Дмитрий Марьянов
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Ночной режим. Фильм
Ночной режим. Фильм
2022, Россия, триллер
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Related video
Готовы платить за просмотр «Голоса» с Гузеевой: правду о закулисье шоу слили в Сеть
Галкину придется подвинуться: скандальный артист выступил с обращением к Пугачевой
Обжорам на зависть: как сейчас выглядит скандальная звезда «Универа» Настасья Самбурская
Похудеть после 60-летия: омолодившаяся Долина раскрыла секрет идеальной фигуры
Судьбу Брутян решил один факт: вот почему Прилучный женился не на Карпович
Из первой красавицы России в «куклу с ресницами»: как годы изменили Анастасию Волочкову
Больно смотреть: как сейчас выглядит Май Абрикосов из «Дома-2»
Неожиданное решение: судьбу «Ледникового периода» предали огласке
Обошла даже принцессу Диану: об огромном достижении Кейт Миддлтон узнали все
Известный журналист покаялся перед Вайкуле: хватило нескольких слов
Три миллиона на кону: Валдис Пельш вернется на экраны в новой роли
Грубый исторический промах: как создатели «Великолепного века» оболгали Сулеймана
Приложение киноафиши