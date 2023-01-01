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Розовая Пантера 2 Розовая Пантера 2
Киноафиша Фильмы Розовая Пантера 2 Награды и номинации фильма Розовая Пантера 2
Pink Panther 2 Розовая Пантера 2 2009 / США
6.3 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Награды и номинации фильма Розовая Пантера 2

Вся информация о фильме
Золотая малина 2010 Золотая малина 2010
Худшая мужская роль
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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Монстр и маги синих морей
2022, Китай, приключения, анимация, комедия
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