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Остров безумия
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Остров безумия, 2019

2019 / Ирландия
7.8 Оцените
12 голосов
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О фильме

1845 год, Ирландия на пороге Великого Голода. Кольман Шарки, рыбак, муж и отец, принимает в дом чужака по настоянию местного священнослужителя. Гостя зовут Патси, и он приносит с собой известие о надвигающейся болезни урожая, которая скоро поразит поля всей Ирландии, грозя множеством смертей и запустением. Пророчество сбывается: урожаи гниют на полях, а Кольман с братом и Патси отправляются к англичанину — владельцу их земли — с просьбой не повышать арендные сборы, которые угрожают быту жителей на этой территории. Хозяин остается глух к их просьбам. Патси не соглашается с таким решением, и его действия неминуемо ведут героев к трагедии.

7.8 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 28 февраля 2022
Премьера в мире 29 ноября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Том Салливан
В ролях
Донал О’Хилай
Дара Девани
Майкл МакЭлхаттон
Майкл МакЭлхаттон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Остров безумия 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Остров безумия и его обитатели. Фильмы Ирландского кинофестиваля Разные стороны изумрудного острова через жанры хоррора, драмы, триллера и черной комедии. Преждевременно закончилась Неделя Ирландского кино из-за пандемии. Гости уже стали записывать видеосообщения на первой неделе смотра и извиняться, что не смогли доехать до России. Пару дней назад правительство Ирландии объявило о закрытии пабов и ресторанов, настоятельно рекомендуя воздержаться от публичных посиделок и разных культурных сборищ. Сегодня День святого Патрика, но вряд ли улицы будут раскрашены в зеленый и немного в оранжевый цвет. Но кино никто не отменял, а Киноафиша посмотрела все главные картины Ирландского кинофестиваля и делится впечатлениями.
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17 марта 2020 12:55
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