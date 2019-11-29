Остров безумия, 2019

1845 год, Ирландия на пороге Великого Голода. Кольман Шарки, рыбак, муж и отец, принимает в дом чужака по настоянию местного священнослужителя. Гостя зовут Патси, и он приносит с собой известие о надвигающейся болезни урожая, которая скоро поразит поля всей Ирландии, грозя множеством смертей и запустением. Пророчество сбывается: урожаи гниют на полях, а Кольман с братом и Патси отправляются к англичанину — владельцу их земли — с просьбой не повышать арендные сборы, которые угрожают быту жителей на этой территории. Хозяин остается глух к их просьбам. Патси не соглашается с таким решением, и его действия неминуемо ведут героев к трагедии.