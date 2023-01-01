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Ниндзя
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Ninja
Ниндзя
2009 / США
6.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Вся информация о фильме
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Тройная угроза
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Несчастный случай
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2018, Великобритания
6.0
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2017, США
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2016, Великобритания / Мексика / США
5.0
Неоспоримый 4
боевик, триллер
2016, США / Болгария
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Приливы
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2013, США
5.0
Легенды: Гробница дракона
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2013, Великобритания
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Ниндзя 2
боевик
2013, Таиланд
6.0
Никогда не сдавайся 2
боевик, драма, спорт
2011, США
5.0
Игры киллеров
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2011, США
7.0
Неоспоримый 3
спорт, боевик, драма, криминал
2010, США
7.0
Путь воина
боевик, приключения
2009, Южная Корея / Новая Зеландия
7.0
Ниндзя-убийца
боевик
2009, США
7.0
Неоспоримый 2
боевик, драма, криминал, спорт
2006, США
7.0
Обсуждению не подлежит
боевик, драма, криминал, спорт
2002, США / Германия
6.0
Обет молчания
боевик
2017, Болгария
5.0
Падение замка
боевик
2021, США
6.0
Коллекторы
боевик
2018, Великобритания
5.0
Трудная мишень-2
боевик
2016, США
5.0
Турнир
боевик
2008, Великобритания
7.0
Код доступа «София»
боевик, триллер
2011, США
3.0
В прокате
Премьеры
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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