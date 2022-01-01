Перцы, 2013

Выпускник школы Максим привык всегда получать то, что захочет. Его отец – олигарх, поэтому может себе позволить баловать сына. Однажды мать решает прославить своего ребенка, и тот получает в подарок собственную передачу на телевидении. Но вскоре Максим узнает, что шоу не только не принесет известности, но и опозорит его. Он устраивает родителям скандал, который переполняет чашу терпения отца. И он ставит избалованному чаду условие. Либо тот принимает участие в программе. Либо отправляется не в институт, а в армию.