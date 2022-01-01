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Перцы Перцы
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Перцы, 2013

2013 / Россия
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Причины посмотреть Факты О фильме

Выпускник школы Максим привык всегда получать то, что захочет. Его отец – олигарх, поэтому может себе позволить баловать сына. Однажды мать решает прославить своего ребенка, и тот получает в подарок собственную передачу на телевидении. Но вскоре Максим узнает, что шоу не только не принесет известности, но и опозорит его. Он устраивает родителям скандал, который переполняет чашу терпения отца. И он ставит избалованному чаду условие. Либо тот принимает участие в программе. Либо отправляется не в институт, а в армию.

  • Режиссер проекта – постановщик и актер Игорь Копылов. Он также принимал участие в написании сценария в соавторстве с еще несколькими сценаристами.
  • Постановщик часто работает под псевдонимом Ким Косин.
  • Рабочим названием картины было «Первый экзамен».
  • Это второй по счету полнометражный фильм для актера Александра Ткачева. И первый в роли главного персонажа. На момент съемок он продолжал учебу в театральном вузе. А после завершения работы над проектом по большей части снимается в сериалах.

В фильме речь пойдет о старшекласнике Максиме, которому очень хотелось популярности. Добиться ее он решил путем выступления в телевизионной передаче. Но его недовольство условиями и тематикой шоу становится поводом для ссоры с родителями, которые ставят сына перед выбором. В случае отказа от участия в передаче главный герой отправляется служить в армию.

4.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2013
Возраст 16+
Режиссер
Игорь Копылов
Игорь Копылов
В ролях
Александр Ткачев
Денис Рожков
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Перцы 1 постер
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Перцы
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