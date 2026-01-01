Уморительная комедия положений с полным набором загадок, внезапных разоблачений, слежек, слез и страстных поцелуев. Намереваясь почистить пиджак мужа, Анна освобождает карманы и находит в них записку от незнакомой женщины и ключи от чужой квартиры. Решив вывести мужа на чистую воду, Анна тайно следует за ним в аэропорт и наблюдает встречу Олега с какой-то женщиной и ребенком. По дороге домой она строит планы мести, предполагая взять в сообщники своего старого знакомого, который почти двадцать лет назад был ее первой любовью. Анна назначает свидание Андрею, в то время как бывший ухажер и сам не прочь возобновить былые отношения. В тот самый момент, когда бывшие любовники должны встретиться, муж решается разорвать отношения со своей московской любовницей.