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Постер фильма Здравствуйте Вам!
4.5
Киноафиша Фильмы Здравствуйте Вам!
4.5

Здравствуйте Вам!

, 2007
Россия / мелодрама / 18+
Постер фильма Здравствуйте Вам!
4.5

О фильме

Уморительная комедия положений с полным набором загадок, внезапных разоблачений, слежек, слез и страстных поцелуев. Намереваясь почистить пиджак мужа, Анна освобождает карманы и находит в них записку от незнакомой женщины и ключи от чужой квартиры. Решив вывести мужа на чистую воду, Анна тайно следует за ним в аэропорт и наблюдает встречу Олега с какой-то женщиной и ребенком. По дороге домой она строит планы мести, предполагая взять в сообщники своего старого знакомого, который почти двадцать лет назад был ее первой любовью. Анна назначает свидание Андрею, в то время как бывший ухажер и сам не прочь возобновить былые отношения. В тот самый момент, когда бывшие любовники должны встретиться, муж решается разорвать отношения со своей московской любовницей. 

В ролях

Владимир Шевельков
Владимир Шевельков
Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова
Юрий Мажуга
Валерий Легин
Георгий Морозюк
Режиссер Владимир Крайнев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2007

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
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