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Брюс Ли и я
Qi lin zhang
Брюс Ли и я, 1973
1973 / Гонконг
8.2
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
боевик
драма
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8.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
1973
Премьера в мире
1 марта 1973
В ролях
Уайн- Ман Чан
Чинг Чен
тина Фэй Чин
александр Гранд
Джеки Чан
Все актеры и съемочная группа
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