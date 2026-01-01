Джеки играет молодого парня по прозвищу Молчун. Сироту, который погружается в тишину, из-за гибели своего отца в драке с мастером боевых искусств. Живя в шаолиньском монастыре Молчун сближается с опасным заключённым, который обучает его секретным способам смертельного Кунг-Фу. Видя сильное упорство и стремление юноши стать мастером Кунг-Фу, остальные мастера обучают его другим техникам этого боевого искусства. Но как только он становится мастером, он понимает, что обязательно должен использовать свою несравнимую силу для мести за убитого отца.
ПроизводствоLo Wei Motion Picture Company, Toei Central Films
Другие названия
Shao Lin mu ren xiang, Shaolin Wooden Men, Dragão de Aço, Wooden Man, Последнее испытание Шаолиня, 36 Wooden Men, El despiadado, L'Impitoyable, La cámara de los 36 hombres de madera, la serpiente contra los hombres de madera, Nemi Shaolin proti zelenemu zmaju, Nuoren tiikerin kosto, Os Oito Saltos do Dragão, Shaolin Chamber of Death, Shaolin contra os 12 Homens de Aço, Shaolin contra os Doze Homens de Aço, Shaolin halál kamrája, Shaolin Wooden Men... Young Tiger's Revenge, Shaolini surmakamber, Shôrinji Mokujin Ken, To heri pou tsakizei kokkala, Zemsta tygrysa z Shaolin, Деревянные люди Шаолиня, Останнє випробування Шаоліня, Стаята на смъртта, 少林寺木人拳, 少林木人巷, Los hombres de madera del templo Shaolin, Деревянные солдаты Шаолиня, 少林寺木人券, Jackie Chan - Wooden Man, Cámara de los hombres de madera
Рейтинг фильма
6.9
Оцените14 голосов
6.4IMDb
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