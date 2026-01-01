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Постер фильма Последнее испытание Шаолиня
6.9
Киноафиша Фильмы Последнее испытание Шаолиня
6.9

Последнее испытание Шаолиня

, 1976
Shao Lin mu ren xiang
Гонконг / боевик / 18+
Постер фильма Последнее испытание Шаолиня
6.9

О фильме

Джеки играет молодого парня по прозвищу Молчун. Сироту, который погружается в тишину, из-за гибели своего отца в драке с мастером боевых искусств. Живя в шаолиньском монастыре Молчун сближается с опасным заключённым, который обучает его секретным способам смертельного Кунг-Фу. Видя сильное упорство и стремление юноши стать мастером Кунг-Фу, остальные мастера обучают его другим техникам этого боевого искусства. Но как только он становится мастером, он понимает, что обязательно должен использовать свою несравнимую силу для мести за убитого отца.

В ролях

Джеки Чан
Джеки Чан
Little Mute
Кэм Чианг
Restaurant Waiter
Конг Ким
Prisoner
Юэнь Ланг
Тиен Миао
Chun-Erh Lung
Orchid - Restaurant Waitress
Ping-Yu Chang
Five Plums - Shaolin Nun
Yi-Fei Chang
Abbot
Lu-Chiang Chao
Shaolin Temple Student
Wei-An Chen
Синь Чин
Tavern Boss
Kang Ho
Abbot
Режиссер Чэнь Чжихуа
Сценарист Синь Чин
Композитор Fu-Liang Chou
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Гонконг
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 10 октября 1976
Дата выхода
30 сентября 1988 Германия
10 октября 1976 Гонконг
11 мая 1983 Франция
14 августа 1982 Южная Корея 15
Производство Lo Wei Motion Picture Company, Toei Central Films
Другие названия
Shao Lin mu ren xiang, Shaolin Wooden Men, Dragão de Aço, Wooden Man, Последнее испытание Шаолиня, 36 Wooden Men, El despiadado, L'Impitoyable, La cámara de los 36 hombres de madera, la serpiente contra los hombres de madera, Nemi Shaolin proti zelenemu zmaju, Nuoren tiikerin kosto, Os Oito Saltos do Dragão, Shaolin Chamber of Death, Shaolin contra os 12 Homens de Aço, Shaolin contra os Doze Homens de Aço, Shaolin halál kamrája, Shaolin Wooden Men... Young Tiger's Revenge, Shaolini surmakamber, Shôrinji Mokujin Ken, To heri pou tsakizei kokkala, Zemsta tygrysa z Shaolin, Деревянные люди Шаолиня, Останнє випробування Шаоліня, Стаята на смъртта, 少林寺木人拳, 少林木人巷, Los hombres de madera del templo Shaolin, Деревянные солдаты Шаолиня, 少林寺木人券, Jackie Chan - Wooden Man, Cámara de los hombres de madera

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb

Отзывы о фильме

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