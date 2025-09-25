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Franz
Franz
Franz
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Страна
Чехия / Франция / Германия / Польша
Продолжительность
2 часа 16 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
25 сентября 2025
Дата выхода
25 сентября 2025
Чехия
Производство
ARTE, Bac Films, Barrandov Biografia
Другие названия
Franz, Franz K., Franz Kafka
Режиссер
Агнешка Холланд
В ролях
Карел Добры
Петер Курт
Idan Weiss
Юрай Лой
Станислав Майер
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