О персоне
Фильмография
Айви Хо
Ivy Ho
Айви Хо
Айви Хо
Ivy Ho
Дата рождения
15 августа 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актриса
Популярные фильмы
6.1
Близость
(2008)
6.0
Великолепный
(1999)
6.0
Случайный шпион
(2001)
Фильмография Айви Хо
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2008
2001
1999
Все
3
Фильмы
3
Сценарист
3
Режиссер
1
6.1
Близость
Chan mat
мелодрама, драма
2008, Гонконг
6
Случайный шпион
Dak miu mai shing / The Accidental Spy
боевик, комедия, триллер
2001, Гонконг
6
Великолепный
Gorgeous
мелодрама, комедия, боевик
1999, Гонконг / Тайвань
