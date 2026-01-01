Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Неклюдов
Киноафиша Персоны Александр Неклюдов

Александр Неклюдов

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актер озвучки

Популярные фильмы

Незнайка и Баррабасс 6.2
Незнайка и Баррабасс (2004)

Фильмография Александр Неклюдов

Жанр
Год
Незнайка и Баррабасс 6.2
Незнайка и Баррабасс Neznaika i Barrabass
криминал, комедия, анимация 2004, Россия
19 и 20 эпизоды выйдут лишь 2 марта, а финал уже слили в Сеть: чем завершится 5 сезон «Первого отдела» (спойлеры)
«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
Глянула «Трешку» и не пожалела: 16 серий пронеслись как одна – рассказываю, будет ли 2-й сезон
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше