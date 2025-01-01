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Они были актерами
Они были актерами
Oni byli aktyorami
18+
Напомним о выходе в прокат
приключения
Причины посмотреть
О фильме
- фильм основан на реальных фактах.
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Фильм о подпольной деятельности группы актеров Симферопольского театра в годы фашистской оккупации Крыма.
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
1981
Премьера в мире
12 декабря 1981
Дата выхода
12 декабря 1981
Россия
12 декабря 1981
СССР
Производство
Мосфильм
Другие названия
Oni byli aktyorami, Они были актёрами, They Were Actors
Режиссер
Георгий Натансон
В ролях
Зинаида Кириенко
Игорь Ледогоров
Александр Фатюшин
Жанна Прохоренко
Владимир Дружников
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.5
Оцените
15
голосов
6.1
IMDb
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