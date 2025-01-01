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Киноафиша Фильмы Они были актерами

Они были актерами

Oni byli aktyorami 18+
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Причины посмотреть

О фильме

- фильм основан на реальных фактах.
Фильм о подпольной деятельности группы актеров Симферопольского театра в годы фашистской оккупации Крыма.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1981
Премьера в мире 12 декабря 1981
Дата выхода
12 декабря 1981 Россия
12 декабря 1981 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Oni byli aktyorami, Они были актёрами, They Were Actors
Режиссер
Георгий Натансон
Георгий Натансон
В ролях
Зинаида Кириенко
Зинаида Кириенко
Игорь Ледогоров
Александр Фатюшин
Александр Фатюшин
Жанна Прохоренко
Жанна Прохоренко
Владимир Дружников
Владимир Дружников
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb
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