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Покушение на ГОЭЛРО
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Покушение на ГОЭЛРО

Покушение на ГОЭЛРО, 1986

1986 / СССР
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О фильме

1932 год. Урал, город Краснотальск. На электростанции совершена диверсия. Турбина выведена из строя. Усыпив сторожей, кто-то насыпал наждачный песок в турбинное масло. В Москве руководством ОГПУ получена секретная шифрограмма. Из нее становится известно о заговоре немецкой разведки против СССР. Его основная цель – подрывные акции на советских электростанциях. Особое внимание уделяется Уралу и строящемуся ДнепроГЭСу. Диверсия в Краснотальске – звено в этой цепи. В Краснотальск направлен специальный агент ОГПУ Виктор Сергеевич Ларцев.

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Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1986
Возраст 12+
Режиссер
Николай Гусаров
В ролях
Антанас Барчас
Игорь Ледогоров
Родион Нахапетов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Покушение на ГОЭЛРО 1 постер
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