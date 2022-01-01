Покушение на ГОЭЛРО, 1986

Жанр: детектив приключения В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме 1932 год. Урал, город Краснотальск. На электростанции совершена диверсия. Турбина выведена из строя. Усыпив сторожей, кто-то насыпал наждачный песок в турбинное масло. В Москве руководством ОГПУ получена секретная шифрограмма. Из нее становится известно о заговоре немецкой разведки против СССР. Его основная цель – подрывные акции на советских электростанциях. Особое внимание уделяется Уралу и строящемуся ДнепроГЭСу. Диверсия в Краснотальске – звено в этой цепи. В Краснотальск направлен специальный агент ОГПУ Виктор Сергеевич Ларцев. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 15 минут Год выпуска 1986 Возраст 12+ Режиссер Николай Гусаров В ролях Антанас Барчас Игорь Ледогоров Родион Нахапетов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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